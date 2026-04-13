La Oficina de Trabajo de León se va al final a Armunia en 1 mes

Lo que comenzó como un aviso el pasado otoño se ha convertido en una realidad administrativa. A partir del próximo 1 de junio, la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) de León abandonará su sede en la avenida de Gran Vía de San Marcos para trasladarse a las instalaciones del Centro de Seguridad y Salud Laboral en Armunia, en la avenida de Portugal.

Una marcha forzosa por las obras de reforma integral del edificio de Trabajo y el Sepes donde hasta ahora está asentada la OTT, pero que, sin embargo, se ejecutará sin haber atendido las peticiones de los profesionales del Derecho, que durante meses han reclamado una ubicación más céntrica para evitar lo que denominan un «despropósito logístico».

A pesar de la voluntad de diálogo inicial mostrada por la Delegación Territorial de la Junta en León, los servicios centrales en Valladolid han optado por la solución inicial y los colectivos que acuden a las conciliaciones han visto cómo sus propuestas de buscar un sitio más cercano caían en saco roto. El Colegio de Abogados llegó a ofrecer la planta superior de su sede y también propuso como alternativa que se adecuaran otros espacios dentro de la propia Delegación de la Junta que tampoco han encontrado eco.

El traslado a Armunia —a más de dos kilómetros del centro administrativo— no es una cuestión menor. Se estima que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) gestiona una media de 100 actos a la semana, lo que supone un trasiego de unas 400 vistas al mes. El sector jurídico lamenta que «no es solo una cuestión de distancia, es una cuestión de respeto al ciudadano y a la agilidad de los procesos».

Reprogramar el tiempo

Al constituir la conciliación un trámite obligatorio y previo a la vía judicial para resolver despidos o impagos, los profesionales critican que se obligue a trabajadores y empresas a desplazarse a una zona lejana, con peor conexión de transporte público y que rompe, además, la agenda diaria de los letrados que deben encadenar juicios en los juzgados con estas mediaciones. Suelen ser encuentros de pocos minutos, de modo que el nuevo emplazamiento en la avenida de Portugal obligará a reprogramar los tiempos de asistencia de cientos de leoneses cada mes. Los trabajadores de la Inspección de Trabajo fueron lo primeros en salir en diciembre, pero para asentarse en la Colegiata de San Isidoro.