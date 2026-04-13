El sino del oeste español, que pierde trenes desde hace cuarenta años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Salamanca augura movilizaciones civiles en la capital del Tormes por la supresión, efectiva desde hace una semana, de la conexión directa con Barcelona. «La posición actual del Gobierno de España no es ayudar a Salamanca, sino todo lo contrario. Parece que está intentando pisarnos un día sí y otro también, y eso no lo podemos tolerar», alertó el regidor horas después de que el último convoy sin transbordos partiera de la estación Vialia hacia la Ciudad Condal. Como primera medida, el alcalde anunció la convocatoria de una reunión de la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca, firmante de un manifiesto que recobra su vigencia, y que está formada por una mayoría de administraciones, entidades e instituciones sociales salmantinas, con el objetivo de «tomar una posición común» y adoptar medidas. «Entre ellas me imagino que habrá que hacer movilizaciones», señaló el regidor. García Carbayo aseguró, en declaraciones recogidas por Ical , que carece de explicación parte del Gobierno y también por parte de Renfe; toda vez que los propios trabajadores mantienen que los es posible la supresión de este tren por cuestiones de rentabilidad. «No tenemos ninguna justificación desde que no se atrevió a venir el ministro y nos mandó al secretario de Estado. Digo yo que no se atrevió. Tendría cosas más importantes que hacer que estar aquí en Salamanca con nosotros», ironizó. La situación de Salamanca agita la sensación de vaciado que acomete a las comunicaciones del oeste peninsular, y que aglutina la tsoliudaridad del territorio. Corredor Oeste, que defiende el tránsito por la Ruta de la Plata, ya ha emprendido gestiones para la próxima movilización coral por las conexiones perdidas; el sino del oeste, ahora y hace 40 años.

El corte del tren entre Salamanca y Barcelona, último capítulo del vaciado estructural del territorio