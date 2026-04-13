Obras en el firme obligarán a cortar el tráfico entre San Francisco y Marqueses de San Isidro

Baches reparados al principio de la calle Marqueses de San Isidro, durante una intervención anterior.Virginia Morán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trabajos de reparación del aglomerado asfáltico en la plaza Jardín de San Francisco, en su tramo inicial en dirección a la calle Marqueses de San Isidro, supondrán cortes de tráfico en las jornadas de mañana y el miércoles día 15 de abril.

En concreto, la Policía Local procederá a la restricción del tráfico rodado procedente de la calle Lancia desde las 9.30 horas de mañana hasta el día siguiente, sin hora de finalización determinada, ya que la reanudación del tráfico queda condicionada al correcto fraguado del material empleado.

La Policía Local de León establecerá un dispositivo especial de vigilancia, regulación y gestión del tráfico, con itinerarios alternativos con el fin de minimizar las afecciones a la circulación, según fuentes municipales.

En este sentido, la calle Covadonga quedará habilitada de forma provisional en doble sentido de circulación, desde su confluencia con la calle Monasterio, con el objeto de garantizar el acceso a los residentes.