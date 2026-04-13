León y Ponferrada vibrarán en el Día de Castilla y León con Omar Montes y Mägo de Oz

La Junta de Castilla y León ha diseñado para este 2026 una programación "ambiciosa y descentralizada" para conmemorar el Día de la Comunidad en la provincia de León, según destacó el delegado territorial Eduardo Diego. Bajo la premisa de llevar la fiesta a pie de calle, indicó que la música y el deporte solidario serán los grandes ejes vertebradores de una celebración que tendrá sus platos fuertes en León capital y Ponferrada los días 22 y 23 de abril con un coste de 279.000 euros, 139.000 euros sólo por el caché de los artistas y el resto para el plan de actuación, la limpieza, seguridad, escenarios, montajes y sonido, que movilizarán a unas 2.000 personas.

Música para todos: del fenómeno urbano al rock nacional

El miércoles 22 de abril, la víspera del festivo, la música será la absoluta protagonista con dos grandes conciertos gratuitos. En la capital leonesa, el parking del Palacio de Congresos y Exposiciones acogerá a las 22.00 horas la actuación de Omar Montes. El artista madrileño, una de las figuras más mediáticas del panorama actual, estará precedido a las 21.00 horas por el talento local de Johnny Gavarres Montoya.

Simultáneamente, Ponferrada se rendirá al rock de Mägo de Oz. La mítica banda actuará en el Bulevar Juan Carlos I a las 22.00 horas y tendrá como teloneros a los ponferradinos Perro Futuro.

Eduardo Diego ha subrayado que estos eventos no solo buscan el entretenimiento, sino también la cohesión social: "El objetivo es acercar la celebración de la Comunidad al conjunto de los ciudadanos de la provincia de León, facilitar la participación y reforzar ese sentimiento de comunidad a través de la música, la cultura y el deporte", explicó.

Deporte con fines solidarios el 23 de abril

El jueves 23 de abril, la actividad se trasladará al ámbito deportivo con la celebración de carreras y marchas populares en ambas ciudades. En León, la cita será en la Plaza de San Marcos con una carrera de 4,1 km (10.30 horas) y una marcha familiar de 2,2 km (10.45 horas). En Ponferrada, la salida será desde la Plaza del Ayuntamiento, con una carrera de 4,6 km (11.00 horas) y una marcha (11.30 horas).

El carácter de estas pruebas es estrictamente solidario. Las inscripciones son gratuitas, pero los participantes podrán realizar donativos voluntarios destinados a entidades de Plena Inclusión en la provincia: Asprona León, Asprona Bierzo y Aspace.

"Hablamos de una actividad que une deporte, participación ciudadana y compromiso social", ha señalado Diego, destacando que el dispositivo organizativo para estos días moviliza a más de 2.000 personas en toda la comunidad, lo que supone también un impacto económico positivo para los negocios locales.

Un altavoz para la inclusión

En la presentación también intervino Teresa Prieto, presidenta de Asprona León, en representación de las entidades sociales. Prieto ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que el 23 de abril sea un símbolo de visibilidad: "La inclusión no solo se habla, se practica, se vive y se comparte".

Prieto agradeció el apoyo de la Junta para dar voz a las personas con discapacidad intelectual, recordando que los fondos recaudados ayudarán a desarrollar proyectos de empleo, vivienda y vida independiente: "El 23 de abril no solo celebramos nuestra comunidad, también celebramos desde el respeto la inclusión y el derecho de todas las personas a formar parte de ella en igualdad".