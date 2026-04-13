San Andrés incrementa un 41% las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida hasta alcanzar las 95

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés ha incrementado en un 41% el número de plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida durante el periodo 2025-2026, alcanzando un total de 95 plazas en todo el municipio, sin contar las habilitadas en supermercados, superficies comerciales y el Hospital San Juan de Dios. De ellas, 27 fueron de nueva creación y cuatro se repintaron, lo que supuso un importante avance en materia de accesibilidad.

En cuanto a su distribución, las nuevas plazas se han repartido por todos los núcleos del municipio atendiendo a criterios de proximidad a servicios y demanda vecinal. En Pinilla se reforzaron especialmente entornos sensibles como la calle Duerna (centro de salud), además de calles como Victoriano Crémer, Profesor Cordero Campillo y Menéndez Pelayo.

En el barrio La Sal, las actuaciones se concentraron en vías como Doña Urraca y Cofradía del Ciento. Por su parte, en San Andrés se incorporaron nuevas plazas en puntos como Ebro, La Imprenta —donde se habilitaron dos—, así como en Pelícanos y San José Artesiano. En el barrio de Paraíso Cantinas, el incremento fue notable en calles como Luceros, Párroco Pablo Díez (35 y 87), Francisco Pizarro y calle Gracia. También se sumó una nueva plaza en Ferral, en la calle San Roque, 46.

Trobajo del Camino concentró otro de los mayores incrementos, con nuevas plazas en Eduardo Contreras, Girasol, Espronceda, San Juan de la Cruz, calle Dalia, Candiles y Robledal, entre otras ubicaciones. Finalmente, en Villabalter se incorporó una nueva plaza en la calle Numancia.

En paralelo a esta actuación, el Ayuntamiento ha continuado ejecutando mejoras en la señalización viaria. La empresa encargada del pintado ya ha actuado en la calle La Imprenta, donde se ha reorganizado el tráfico por una cuestión de seguridad, desviando la salida hacia la avenida Constitución a través de la zona de Casallena. El resultado final arroja mejoras para optimizar la circulación y el estacionamiento.

Asimismo, se han realizado mejoras en el eje de la avenida Alfageme. En esta misma línea, se ha procedido a la eliminación del estacionamiento en batería en la avenida Párroco Pablo Díez, que pasó a configurarse en línea. Para ello, se ha pintado de negro la zona anteriormente marcada con cebreado, ampliando el carril de circulación y reorganizando el espacio en los 2,5 metros restantes hasta la acera para habilitar estacionamiento en línea.

El concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, ha valorado positivamente estas actuaciones y ha afirmado que “este incremento del 41% en plazas para personas con movilidad reducida fue un paso firme hacia un municipio más accesible e inclusivo”.

Asimismo, ha añadido que “los trabajos que se ejecutaron en calles como La Imprenta o en avenidas como Alfageme y Párroco Pablo Díez responden a una planificación global que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y el aprovechamiento del espacio”.