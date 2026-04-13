León cierra el Parque del Chantre por "mantenimiento" tras las quejas vecinales por ratas

El Parque del Chantre, uno de los pulmones verdes del barrio de La Lastra, se ha cerrado al público. La decisión, comunicada por el Ayuntamiento de León bajo el epígrafe de "labores de mantenimiento", llega tras los avisos los últimos días por parte de los residentes de la zona, quienes han denunciado públicamente la presencia de "roedores" por las zonas infantiles y de paseo.

Intervención urgente

Aunque el comunicado oficial evita mencionar explícitamente la desratización como motivo principal, el despliegue de operarios y las medidas de acotamiento sugieren una intervención profunda para atajar el problema de salubridad. Los vecinos habían alertado de que la presencia de ratas no se limitaba a las horas nocturnas, sino que era frecuente verlas cerca de las papeleras y los juegos de niños a plena luz del día.

"No es una labor de mantenimiento ordinaria cuando hay un riesgo real para la salud de los más pequeños", señalaba un vecino de la zona a través de redes sociales, donde se han viralizado varios vídeos de los animales en el recinto.

Un problema recurrente

El cierre del Chantre no es un hecho aislado, sino que pone de manifiesto un problema que parece extenderse por diversos puntos del mapa urbano. En los últimos meses, el servicio de limpieza y desinfección ha tenido que actuar de forma intensiva en otras zonas como Eras de Renueva. Los vecinos de las inmediaciones del Musac y de las zonas ajardinadas de este barrio han señalado la presencia de nidos en los setos.

También en el Polígono X. En este barrio se han vivido episodios similares vinculados, según los residentes, al estado de algunos solares sin edificar y a la acumulación de maleza. O en la zona del Crucero, donde la cercanía de las vías y algunas edificaciones antiguas han facilitado históricamente la proliferación de estos animales, obligando a campañas de choque por parte del consistorio.

Los grupos de la oposición han instado al equipo de gobierno a que no se limite a intervenciones "parche" cuando el problema ya es visible, sino que se refuerce el plan preventivo de desratización en todo el alcantarillado municipal para evitar que, con la llegada del buen tiempo, las plagas se desplacen de un barrio a otro.

Por el momento, las puertas del Parque del Chantre lucen el cartel de cerrado, a la espera de que los servicios municipales den el visto bueno para su reapertura en condiciones de total seguridad.