El Maca se va de maniobras en tren

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La legendaria Japonesa tira del convoy militar que ha cambiado el paso de la logística del Mando de Artillería de Campaña (Maca). Era ya madrugada cuando más de una veintena de TOA (Transporte Oruga Acorazado) llegó a la estación de trenes de Zaragoza.

Hasta ahora, lo habitual era que el transporte de los vehículos y el material para realizar maniobras militares se hiciese por carretera, con camiones con góndola, pero el transporte en tren se convierte ahora en una posibilidad más económica que, además, llena las vacantes del servicio de mercancías ferroviario.

El Maca realiza anualmente un completo ejercicio de maniobras en el campo de San Gregorio, en Zaragoza, donde pone a prueba la capacidad artillera, que en los últimos años se ha incrementado y actualizado gracias a las inversiones en Defensa.

En el video se recoge el paso del tren tras abandonar la provincia de León y se puede observar el material transportado, los conocidos TOA, un vehículo ligero y blindado para el transporte de personal, muy versátil y capaz de avanzar tanto en agua como en tierra. Es de origen estadounidense y el Ejército español lo emplea desde los años 60.