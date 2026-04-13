Tres días para conocer, vivir y sentir la Universidad de León desde dentro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Conocer y vivir la Universidad desde dentro. Ese es el objetivo de las Jornadas de Puertas Abiertas de la ULE, una de las citas clave del calendario académico que, durante tres días, permitirá a cerca de 1.800 estudiantes y docentes acercarse a la realidad universitaria en primera persona.

Desde primera hora de la mañana de este lunes, el Campus de Vegazana ha comenzado a llenarse de jóvenes llegados de centros educativos de toda la provincia de León, así como de Palencia, dispuestos a descubrir no solo la oferta formativa, sino también el ambiente, los espacios y las oportunidades que pone a su disposición la ULE.

Una jornada que se ha iniciado con una breve charla informativa en la que se ha presentado la oferta académica de la Universidad que alcanza los 41 grados y los cinco doble grados en las cinco ramas del conocimiento, y que el próximo curso se ampliará con la incorporación de los estudios en Medicina.

Una sesión en la que además han recibido información sobre el proceso de acceso y matrícula a la Universidad, así como detalles sobre las pruebas de la PAU o los programas de movilidad internacional que ofrece la ULE. Todo ello acompañado por un kit informativo adaptado a este proceso, con material útil para las pruebas de acceso y recursos digitales para consultar la oferta académica, que incluye datos clave como las ponderaciones de cada titulación o las notas de corte.

Una primera toma de contacto guiada por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, y que en la primera sesión ha contado con la participación de la rectora Nuria González, que dio la bienvenida a los estudiantes, a la par que les animó a afrontar esta etapa decisiva con confianza, destacando el carácter cercano de la institución y las oportunidades formativas y profesionales que ofrece.

En este sentido, González ha recordado el talento que se genera en las aulas de la ULE, con ejemplos claros como Pablo Álvarez y Sara García, seleccionados como astronautas de la Agencia Espacial Europea, o el biotecnólogo César de la Fuente, referente internacional en el desarrollo de medicamentos mediante inteligencia artificial.

EN LA PIEL DEL UNIVERSITARIO

Posteriormente, los estudiantes han realizado visitas guiadas por las diferentes facultades y escuelas, donde han participado en talleres y actividades prácticas, han asistido a clases y han recorrido laboratorios, en una experiencia pensada para mostrar de forma directa cuál es el día a día de la Universidad.

Una jornada en la que además se ha contado con la participación de numerosas asociaciones de la ULE, como la de Cohetería, la Tuna o el Club Maker, junto a entidades como el Instituto Confucio o el Centro de Idiomas, que forman parte activa de la vida universitaria.

Las jornadas incluyen también sesiones dirigidas a madres y padres, “conscientes de que la orientación académica es una decisión compartida y acompañada”, que se celebran estos días en León y que tendrán su continuidad en el campus de Ponferrada.

Dos jornadas en León que tendrán su réplica este miércoles en Ponferrada y con las que la Universidad de León busca ofrecer una visión completa de su realidad académica, científica y cultural, facilitando que los futuros estudiantes puedan tomar una decisión informada sobre su futuro universitario.