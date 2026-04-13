Susto por un incendio en una calefacción de una casa de La Palomera en León

Un pequeño incendio provocado en el interior de una vivienda de la avenida del Príncipe de Asturias (La Palomera) por el defectuoso funcionamiento de una calefacción ha provocado una rápida intervención de los efectivos del Cuerpo Nacional, de Policía y del grupo de Bomberos del Ayuntamiento de León, que finalmente se ha saldado de consecuencias.

Los hechos se han producido poco antes de las 13.00 horas, cuando varios vecinos han alerta de la existencia del incidente, que ha generado alarma en la zona.

Varias dotaciones de las asistencias públicas han acudido a la zona y están resolviendo la situación en estos momentos.