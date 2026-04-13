UPL insiste en que se reponga la placa dedicada a los Héroes Leoneses en el corral de San Guisán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo día 24 de abril se conmemora el levantamiento de los leoneses contra los franceses en el año 1808, hecho que recoge el acta del Ayuntamiento de León de aquella fecha y donde se menciona el glorioso capítulo que iba a escribir el Coronel Luis de Sosa, iniciando el levantamiento contra los franceses y en auxilio del rey Fernando VII.

Este importante hito en la historia de León y de España es conmemorado por muchos leoneses en esa fecha de 24 de abril y en el corral de San Guisán existe una placa conmemorativa a los Héroes Leoneses que se levantaron contra los franceses, que presenta un estado lamentable de conservación, llegando al límite de que prácticamente no es posible leer el texto de la misma y que al parecer data de hace más de 100 años

Ya en el año 2022 y en el año 2025 desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León habíamos reclamado la reposición de esta placa sin que hasta la fecha se haya procedido a su sustitución por otra nueva, por lo que desde el Grupo Municipal de UPL volvemos a insistir en la necesidad de la reposición de dicha placa en preservación de nuestro legado histórico y al mismo tiempo sirva de recordatorio de que antes del levantamiento del 2 de mayo, ya hubo un levantamiento, que pudo ser el primero en España, protagonizado por leoneses y que merecen una placa conmemorativa digna de tal evento, sin perjuicio de considerar que sería importante que desde este Ayuntamiento de León se conmemorase con actividades al efecto referido acontecimiento histórico.