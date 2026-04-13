Polémica internacional: la tradición leonesa de "matar judíos" llega a la televisión israelí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La televisión israelí ha puesto el foco en una de las tradiciones más arraigadas y peculiares de la Semana Santa de León: el consumo de la limonada de vino bajo la expresión "matar judíos". En un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales, un programa de noticias de aquel país utiliza fragmentos de reportajes locales donde se ve a ciudadanos leoneses disfrutando de esta bebida mientras explican con naturalidad el origen y el uso de la frase. El montaje israelí presenta estos testimonios como una prueba de un sentimiento antisemita latente en la sociedad española, descontextualizando una jerga popular que en la capital leonesa se entiende exclusivamente como una referencia histórica y festiva.

En las imágenes compartidas, se puede observar a varios vecinos de León explicando ante las cámaras que, durante la Semana Santa, es costumbre salir por los bares a "matar judíos", lo que consiste simplemente en ir bebiendo vasos de la tradicional limonada leonesa. Los subtítulos en hebreo del vídeo subrayan las palabras de los entrevistados, quienes ríen mientras detallan que la meta es "matar" el mayor número posible de "judíos" —es decir, copas— a lo largo de las celebraciones. Para el espectador israelí, sin embargo, el uso de este lenguaje resulta chocante y ofensivo, especialmente al no profundizarse en que la expresión es un arcaísmo que ha perdido cualquier carga de violencia real para los habitantes de la zona.

La controversia surge por la enorme brecha cultural entre el significado local y la percepción exterior. Mientras que para un leonés "matar judíos" es una frase hecha que remite a una receta de vino, frutas y especias, para la televisión de Israel el contenido es material de denuncia en un contexto de tensiones diplomáticas. La noticia en el país hebreo omite que esta tradición tiene su origen en el siglo XIV, cuando se permitía el consumo de vino rebajado para evitar que los cristianos, incitados por el fervor religioso de la Pasión, bajaran a las juderías a cometer actos violentos, logrando así que se quedaran en las tabernas "matando las ganas" de atacar con alcohol.

Este choque mediático ha reabierto el debate sobre la vigencia de ciertas tradiciones orales en un mundo globalizado. Lo que en León se defiende como patrimonio inmaterial y una curiosidad histórica sin malicia, ha sido interpretado a miles de kilómetros como una normalización del odio. El vídeo continúa circulando y acumulando críticas en ambos sentidos, evidenciando cómo una costumbre centenaria de la provincia de León puede convertirse, de la noche a la mañana, en un conflicto de imagen internacional debido a la falta de contexto en la era de la información inmediata.