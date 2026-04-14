León no engancha el pasaje que pierde el aeropuerto de Valladolid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aeropuerto de León es el único de la Comunidad que presenta un leve repunte de pasajeros, pero los números no son los deseados, Pese a los desplomes de Valladolid, Salamanca y Burgos, según los datos estadísticos de Aena correspondientes al mes de marzo, León tan sólo crece un 1,4% y con la escasa oferta no logra enganchar a nuevos viajeros. En concreto, 3.727 pasajeros pasaron por las instalaciones de León, un 1,4% más en comparación al mismo mes del pasado año. El resto tiene números negativos. Los pasajeros cayeron en Villanubla (Valladolid) un 22,8%, con un total de 6.503 billetes. Burgos cayó un 60,8%, con un total de 454 pasajeros, mientras que Salamanca sumó 207, con una caída del 91,9%. En cuanto al acumulado, todos los aeropuertos siguen sin recuperar cifras del pasado ejercicio. León es el que sigue presentando mejores números, con un total de 10.270 pasajeros en estos tres primeros meses y una caída del 2,1%; Valladolid suma 20.425 y una caída del 12,1%; Salamanca 979 y un desplome del 81% y Burgos, con 939 billetes vendidos, cae un 19%. En cuanto a las operaciones aéreas, Burgos gestionó un 15,2% más en marzo, hasta las 1.399; Valladolid contabilizó 488, con un incremento del 48,3% y León 254 y un aumento del 35,8%. En el acumulado —primer trimestre— Burgos suma 2.939, pero cae un 22,1%; Salamanca alcanza las 1.781, pero también con un descenso del 5,2%; Valladolid roza el millar, 984, pero también con un descenso del 10,4% y León, 523, con una caída del 22,3%. En cuanto a la estadística de mercancías, no constan datos en ninguno de los cuatro aeropuertos de Castilla y León.