Álvaro Diez, secretario general de la Fele, fallece a los 76 años

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La Federación Leonesa de Empresarios lamenta profundamente el fallecimiento de su secretario general, Álvaro Diez González, ocurrido hoy tras una larga enfermedad.

Nacido en La Robla en 1950, Álvaro Diez, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, estuvo vinculado a la Fele durante más de cuatro décadas, desde su incorporación el 1 de mayo de 1981 como gerente. En 2004 asumió la Secretaría General, desempeñando desde entonces la máxima responsabilidad ejecutiva de la organización.

Su labor trascendió el ámbito provincial, participando activamente en organizaciones empresariales de ámbito autonómico y nacional como CEOE, CEPYME, CEOE Castilla y León y CONFEMETAL. En CEOE formó parte de su Junta Directiva, reflejo de su profesionalidad, experiencia y capacidad de representación, desde donde defendió los intereses de las empresas leonesas.

Desde Fele lamentaron hoy que su pérdida “deja un profundo vacío en el ámbito asociativo y económico”, donde “se consolidó como una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de la iniciativa privada en la provincia”. “Será recordado como un negociador hábil y un firme defensor del Diálogo Social”, aseguraron desde la patronal, al tiempo que recordaron que, para él, defender a la empresa era, sobre todo, defender el empleo y el bienestar de la sociedad, así como que “afrontaba cada reto con carácter y determinación”.

Más allá de sus destacados logros profesionales, Fele puso de relieve que quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado “destacan su integridad, su capacidad para superar dificultades y su generosidad al apoyar y guiar a las nuevas generaciones”.

La Federación Leonesa de Empresarios expresó su reconocimiento a su dedicación y trayectoria, y trasladó su más sentido pésame a sus familiares -en especial a su mujer y sus dos hijos-, así como a sus amigos y compañeros.