Ahora toca la época de los incendios domésticos en León: hoy en La Chantría

Los Bomberos de León intervienen por un incendio de cocina.DL

Las oleadas de sucesos de la capital se suceden por ciclos y del de ahora es el de los incendios en las viviendas. Hoy toca La Chantría, después de los episodios de los últimos días.

A las 14.11 horas el Servicio de Emergencias 1112 fue informado del incendio de una cocina en una vivienda situada en la calle Leonor de Guzman, en León, donde, no hay personas afectadas.

Fueron informados los bomberos de León, la Policía Local de León y el Cuerpo Nacional de Policia.