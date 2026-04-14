La ejecución de una línea de vida acordona el BBVA del centro de León

El edificio del antiguo Casino de León queda acordonado desde esta semana por una línea de andamios. La estructura no llega ni siquiera a la altura de los grandes ventanales del edificio, en el que se asienta la sede central del BBVA como inquilino de la Mutua General de la Abogacía. Pero no subirá más.

La intervención no se centrará en ningún adecentamiento de la fachada, ni reparación alguna por desprendimientos. La obra se limitará a la colocación de una línea de vida en el tejado para, en caso de necesidad, poder descolgarse desde la zona de la cubierta. La licencia no va más allá. Aunque, ante el riesgo de que pudiera producirse caída de materiales durante el tiempo de los trabajos, se ha decidido habilitar el andamiaje como medida de protección.