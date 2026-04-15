San Andrés del Rabanedo redactará su propia ordenanza para regular los patinetes

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo redactará su propia ordenanza para regular el uso y la circulación de los patinetes eléctricos en el municipio, según confirman fuentes municipales. La idea es disponer del documento este mismo año.

La urgencia de disponer de una normativa específica viene avalada por los datos de la campaña de información, concienciación y control que ha efectuado la Policía Local de San Andrés dirigida a los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, con ánimo de mejorar la seguridad vial y favorecer una convivencia adecuada entre todos los usuarios de la vía pública.

Los agentes explicaron a los conductores de los patinetes las normas vigentes que regulan su circulación e hicieron hincapié en la obligación de cumplir con las condiciones administrativas necesarias para poder circular legalmente por las vías del municipio.

Como resultado de esta campaña, la Policía Local inmovilizó 10 patinetes que no cumplían los requisitos exigidos. Uno de los intervenidos figuraba como sustraído y se abrieron diligencias.