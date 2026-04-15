Fruta y verdura por ley en los comedores escolares

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Mañana entra en vigor el real decreto aprobado por el Gobierno para limitar en los comedores escolares los fritos y el azúcar, además de ampliar los platos con verduras y las frutas. Una medida que la Dirección Provincial de Educación de León y la Consejería de Educación controlará a través «de las supervisiones habituales» para «vigilar» que se cumple con esta normativa que también recela de los alimentos ultraprocesados y la bollería.

En la provincia de León hay 97 comedores escolares con una media de 6.650 comensales diarios. Castilla y León siempre ha defendido que ya ofrece «menús equilibrados», pero serán las concesionarias «las que se encargarán de la implementación de las características previstas en el real decreto», como señalan desde la Dirección Provincial de Educación en León. Los comedores escolares los gestiona desde 2023 de forma total Serunion, ya que hace un año amplió la concesión hasta 2027. Todo ello después de que se descartasen infracciones en la adjudicación anterior y del suceso de los gorgojos en cinco colegios leoneses en el curso 2014/2015, y a finales de 2022 en la cafetería del Hospital.

La concesionaria apuesta por la línea fría en los menús escolares, es decir, platos que se preparan en unas cocinas generales y que son trasladados a los centros educativos a baja temperatura para ser recalentados.

La medida afecta tanto a los colegios públicos como a los concertados y privados desde Infantil a Bachillerato, pero también a los que impartan Formación Profesional, que deberán garantizar todos los días frutas y verduras frescas en sus menús, teniendo en cuenta que, además, el 45% de ellos deberán ser de temporada y no menos del 5% proceder de cultura ecológica, con el objetivo de fomentar el consumo de los productos de proximidad.

Entre una y tres raciones de pescado como mínimo a la semana, más legumbres y al menos una ración de arroz o pasta integral, forma parte del real decreto, que limita las pizzas, las empanadillas o los fritos a una vez al mes. Una medida que busca frenar la obesidad infantil y fomentar una dieta saludable.