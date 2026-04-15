El Euromillones deja un premio millonario en la ciudad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La suerte sonrió ayer a la provincia de León. El sorteo de El Millón correspondiente al Euromillones del martes 14 de abril de 2026 ha repartido un millón de euros en la ciudad de León.

El boleto premiado fue validado en el despacho de loterías ubicado en la calle José Aguado, 34, en pleno centro de la capital leonesa. Se trata de un punto de venta habitual que, en esta ocasión, ha sido el encargado de dar el gran premio especial de El Millón.

Este es el primer premio de El Millón que cae en la provincia de León en lo que va de 2026. En España, el sorteo especial de El Millón se celebra todos los martes y viernes junto al Euromillones, ofreciendo un premio garantizado de un millón de euros a un único boleto. La clave ganadora ha sido BHZ4209.