Los árboles del amor de León: “Bea te quiere”, “Ana te amo” y otros corazones rotos por una sierra

Viejos amores grabados a navaja en los árboles del paseo de Papalaguinda.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el corazón de León, donde las parejas han ido a “palpar la guinda” desde hace generaciones, los árboles del paseo de Papalaguinda guardaban un secreto a la vista de todos: mensajes de amor tallados a navaja en su corteza. Declaraciones eternas que, durante años, han resistido el paso del tiempo… hasta que algunos de esos troncos fueron talados.

El Paseo de Papalaguinda no es un parque cualquiera. Oficialmente es un espacio ajardinado con rosaledas, estanques y hasta un palomar, pero su alma siempre ha sido romántica. Su propio nombre lo delata: un lugar donde las parejas acudían a coquetear, a charlar y a dejarse llevar por el flechazo de Cupido. Durante décadas, jóvenes leoneses han paseado por sus senderos buscando intimidad bajo las copas de los árboles. Y muchos de ellos dejaron allí su huella más literal.

Quien pasee con atención todavía puede encontrarlos. En varios troncos aparecen grabados nombres y promesas que parecen susurrarse entre las hojas:

• “Bea te quiere”

• “Ana te amo”

• “C ❤️ N”

• “José❤️ Maria”

• “Quique te quiere”

• “Sara”, junto a un corazón atravesado por una flecha

• “Marco x Nuria”

Cada letra, cada corazón, cada flecha es un testimonio mudo de un “te quiero” que alguien decidió hacer inmortal. No son grafitis urbanos ni pintadas efímeras. Son tallas profundas, hechas con cariño y paciencia, en la misma madera que daba sombra a los enamorados. Algunos mensajes tienen décadas. Otros parecen más recientes. Todos comparten la misma intención: dejar constancia de que, en ese preciso instante, alguien amó con toda el alma.

Hace ya tiempo, varios de esos árboles fueron talados. Con ellos se fueron decenas de mensajes acumulados durante años. Quienes los vieron antes de la tala pudieron comprobar que los troncos estaban llenos de iniciales, fechas, corazones y nombres entrelazados. Una especie de libro abierto del amor leonés que la sierra se llevó de golpe.

Es inevitable sentir una punzada de nostalgia. Esos árboles no eran solo vegetación: eran testigos silenciosos de primeros besos, reconciliaciones, promesas de futuro y rupturas que nunca se olvidan. Cada talla era una forma artesanal y romántica de gritar “esto que siento es real y quiero que quede”.

Papalaguinda sigue siendo ese rincón verde donde León se enamora. Las rosaledas y las lilas huelen hoy a primavera, las parejas siguen paseando y, quién sabe, quizá nuevos enamorados sigan sacando la navaja para dejar su marca en otros troncos. Porque el amor, como las cicatrices en la corteza, no desaparece del todo aunque el árbol caiga.

La próxima vez que alguien dé un paseo por Papalaguinda, que mire hacia arriba. Puede que todavía encuentre un “te quiero” medio oculto entre las ramas. Porque en León, el amor no solo se siente… a veces también se talla.