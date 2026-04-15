Nace el Premio Lamparilla, un impulso de 6.500 euros al periodismo de excelencia en Castilla y León

Bajo la premisa de que "una sociedad bien informada es más libre", la Fundación MonteLeón y Diario de León impulsan el primer Certámen de Periodismo Lamparilla, para premiar el talento de los profesionales que publican noticias y reportajes en la comunidad de CyL.

La Fundación ya está presente en el mundo de la cultura, la educación y la investigación y se adentra ahora en un nuevo campo "como reconocimiento a la transmisión de los hechos bien tratados y bien interpretados para que la sociedad esté informada", destacó el presidente, Francisco José García Paramio, quien también reconoció que MonteLeón lo hace de la mano "de una entidad que domina a la perfección esta iniciativa que promovemos desde hace 120 años, Diario de León, punta de lanza de un grupo de prensa escrita, televisión, radio y medios digitales en CyL".

El director del periódico decano en León, Joaquín Sánchez Torné, destacó la cuantía de los galardones, "seguramente los mejor dotados en la comunidad", ya que el Premio Principal se lleva 5.000 euros y medalla Areté; la Mención Especial Territorio León, 1.000 euros y diploma acreditativo para el mejor trabajo centrado específicamente en la provincia leonesa; y el de Categoría Joven, 500 euros y diploma a estudiantes y recién graduados de las universidades de Castilla y León.

Torné agradeció la iniciativa, que reconoce la labor periodística, "algo que no siempre ocurre, sobre todo, en estos tiempos convulsos pero interesantes"

El secretario de la Fundación remarcó que MonteLeón se quiere centrar "en el interés público y en el compromiso ético que supone el periodismo con la ciudadanía".

En un contexto donde la veracidad y el compromiso social son más necesarios que nunca, la Fundación MonteLeón y el Diario de León lanzan este I Certamen de Periodismo para reconocer trabajos que destaquen por su calidad, honestidad y servicio público, y reafirmar el papel del periodismo como herramienta esencial para el conocimiento de la realidad social.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a periodistas de cualquier nacionalidad cuyos trabajos hayan sido publicados o emitidos en castellano entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.Un requisito fundamental es que las piezas deben haber sido difundidas en medios de comunicación (impresos, digitales, radio o televisión) de ámbito local, provincial o autonómico dentro de Castilla y León. La temática es libre, abarcando desde lo social y económico hasta lo científico o histórico.

Una de las cláusulas más estrictas de las bases es la prohibición de la inteligencia artificial. La organización ha sido tajante: la detección del uso de herramientas de IA conllevará la descalificación inmediata y el veto en futuras ediciones, en un claro esfuerzo por blindar el talento y la ética humana frente a la generación automática de contenidos.

El periodo de recepción de trabajos comenzará el 16 de abril de 2026 y se cerrará el 1 de octubre de 2026 a las 23.59 horas. Los interesados deberán presentar sus candidaturas (máximo dos trabajos por autor) exclusivamente a través del formulario en la web oficial de la Fundación: www.fundacionmonteleon.es.