Vuelca un turismo en La Virgen del Camino sin consecuencias
El conductor ha resultado herido pero está consciente, según informa el 112
La Virgen del Camino ha sido escenario de un accidente de tráfico a las 19.10 horas. Se ha producido un vuelco, con un conductor herido.
Ha ocurrido en la Ronda LE-30, km. 9, sentido oeste, hacia el acceso de la autovía A-66. Se trata de un vuelco de un turismo, en el que al Servicio de Emergencias 112 le han solicitado asistencia para el conductor, quien se halla consciente.
Se trasladó aviso a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Valverde de la Virgen y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.