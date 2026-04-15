Vuelca un turismo en La Virgen del Camino sin consecuencias

La Virgen del Camino ha sido escenario de un accidente de tráfico a las 19.10 horas. Se ha producido un vuelco, con un conductor herido.

Ha ocurrido en la Ronda LE-30, km. 9, sentido oeste, hacia el acceso de la autovía A-66. Se trata de un vuelco de un turismo, en el que al Servicio de Emergencias 112 le han solicitado asistencia para el conductor, quien se halla consciente.

Se trasladó aviso a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Valverde de la Virgen y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.