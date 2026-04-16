La Universidad abre una estrategia para que las células se defiendan ante infecciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un equipo investigador de la Universidad de León ha publicado un estudio en la revista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology en el que identifica tres microARN humanos capaces de reducir la infección intracelular causada por Staphylococcus aureus, una bacteria patógena difícil de erradicar cuando se refugia en el interior de las células humanas. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que no producen proteínas, pero regulan la actividad de numerosos genes y, con ello, el comportamiento de las células y el avance abre una estrategia innovadora para ayudar a las células a defenderse ante una infección. La investigación se centra en Staphylococcus aureus multirresistente, un microorganismo responsable de infecciones muy diversas, desde procesos cutáneos hasta cuadros graves, y que presenta una especial dificultad terapéutica cuando logra sobrevivir dentro de las células del huésped. En ese entorno intracelular la bacteria queda parcialmente protegida frente a la respuesta inmunitaria y frente a muchos antibióticos, lo que favorece su persistencia. En este trabajo los investigadores realizaron un cribado de alto rendimiento de 2.469 microARN humanos para identificar moléculas capaces de reforzar la respuesta de la célula frente a la infección. Tras este análisis y su validación experimental, el estudio señala a miR-4430, miR-147a y miR-1249-5p como los candidatos más prometedores, al mostrar capacidad para proteger a las células infectadas y reducir la carga bacteriana intracelular. Los resultados indican, además, que estos tres microARN actúan mediante mecanismos complementarios. Por un lado, miR-4430 potencia programas celulares de respuesta inmune y miR-147a y miR-1249-5p interfieren en procesos de adhesión y entrada bacteriana, lo que dificulta que Staphylococcus aureus invada y colonice la célula.