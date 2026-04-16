Antonio Fernández: «León está perdiendo oportunidades de futuro por la falta de electricidad»

La tertulia contó con las preguntas de Abigail Calvo, redactora de Diario de León y Santiago Fernández (es.Radio León). Moderó el debate Roberto Núñez (La 8 León).

LIMITACIONES

c El ejemplo de Onzonilla. «En el Polígono de Ozonilla no se puede contratar potencias de más de 100 kilovatios. Nos parece que 100 kilovatios es mucha potencia, pero para una industria es relativamente poco. Y hay industrias que necesitan de seis a diez veces más potencia que los 100 kilovatios que nos ofrecen y, de alguna manera, están limitadas por eso. ¿Quién va a hacer una inversión si tú no puedes desarrollar algo complejo? Es probable que, a raíz de eso, muchas posibles inversiones en ese polígono no se puedan desarrollar porque el inversor prefiera desplazarse a otros polígonos que tengan esa posibilidad de tener suministro eléctrico. Pero es un mal generalizado».

MAL ENDÉMICO

c No solo en León ciudad. «No creáis que solamente es en la zona de León ciudad, sino también en todo lo que es la provincia en sí. O sea, en pequeños polígonos será la misma situación, en otros polígonos de otras ciudades, en otros pueblos del entorno de León. Entonces, es un problema grande porque, en realidad, hoy en día, aunque tengas un polígono industrial muy bien urbanizado, con todos los servicios y demás, posiblemente no sea atractivo para nadie porque la potencia que puede utilizar en esa parcela es relativamente pequeña».

ESTRUCTURA

c Transporte y distribución. «Periódicamente se hacen los planes de inversión. La red eléctrica se divide como en dos partes, transporte y distribución. La de transporte es la que gestiona la red eléctrica de España y la de distribución es la red de las compañías con la red de distribución que conocemos, como Iberdrola, Fenosa y demás. Esa red de transporte es la que, de alguna manera, está estableciendo las limitaciones. La inversión en esa red de transporte, de alguna manera, quien acuerda la inversión en esa red de transporte es la administración central. Para eso establecen los planes de inversión y sus planes de inversión son periódicos. Por ejemplo, ahora se está discutiendo el plan de inversión en el horizonte 2030, es decir, dentro de cuatro años.

CARBONIZACIÓN

c Todo requiere energía eléctrica. «Ahora mismo estamos en un momento en el que todo requiere demanda eléctrica. Es decir, hay un aumento enorme de la demanda eléctrica como consecuencia de la electrificación de la economía después de la carbonización de la economía. Esto implica que ahora mismo hay una demanda de consumo exponencial y que, de alguna manera, quien no tenga posibilidad de acceder a esas demandas se va a quedar atrás».

PROPUESTAS

c 424 en Castilla y León. «Sabemos que en Castilla y León se presentaron cuatrocientas veinticuatro propuestas para mejorar la demanda energética en Castilla y León, pero sabemos que se han descartado una parte de ellos sin saber realmente qué es lo que se ha descartado. Entonces, tampoco sabemos el detalle de los documentos que presenta el plan, tampoco es un detalle excesivamente grande. Hubo un cambio muy grande cuando se empezó con la generación, de alguna manera, a un nivel ya importante, la generación solar o la generación eólica, en cuanto a esa saturación de esos nudos, como consecuencia de las energías renovables, y no sabemos tampoco exactamente qué puede ocurrir al respecto de eso. No está claro todavía».

LAS VENTAJAS DEL FRÍO

c Un mercado de oportunidades. «Nos quejamos mucho de que tenemos frío, pero tiene sus ventajas. A nivel de los procesos que requieren refrigeración, la energía que tú necesitas para esa refrigeración es mucho menos. En ese sentido, León tiene una ventaja con respecto a otras zonas del sur o del norte incluso que tienen temperaturas medias más altas que nosotros. Los fármacos o los alimentos son un ejemplo. Normalmente hay centros de almacenamiento de esos fármacos, esos alimentos, durante un tiempo para conservarlos. León es un sitio ideal para eso».

CENTRO DE DATOS

c Una oportunidad perdida. «Un centro de procesamiento de datos requiere, para su refrigeración, una energía muy grande. Como de alguna manera la temperatura media que tenemos en León es inferior a la que hay en otras zonas de España, pues de alguna manera esa energía que se le requiere para esa refrigeración es menor. Entonces, de alguna manera, a efectos económicos, si tiene que consumir menos energía, también tiene que ser más rentable. Según otros centros de procesamiento de datos, lo mismo. En León, en alguna zona, se ha intentado establecer un centro de procesamiento de datos y por limitaciones de energía no se ha podido establecer. En la provincia de León, los nudos de León están saturados al 88%. Es decir, que hay un 12% nada más de potencia de margen».

"Hay una demanda de consumo exponencial y que, de alguna manera, quien no tenga posibilidad de acceder se va a quedar atrás»« León tiene una ventaja con respecto a otras zonas del sur porque para procesos de refrigeración, necesita menos energía»«Se ha intentado establecer un centro de procesamiento de datos en León y por limitaciones de energía no se ha podido»