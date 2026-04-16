El PP denuncia los retrasos que sufre la Ruta de la Plata

Imagen de una protesta por la Ruta de la Plata.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular considera una «tomadura de pelo» que el Gobierno de Pedro Sánchez «dilate» los proyectos ferroviarios más importantes para el futuro de la provincia, lo que demuestra que «sigue engañando a los leoneses» con iniciativas que «luego no cumple».

Los populares lamentan «el silencio cómplice del PSOE leonés» que no ejerce su responsabilidad de instar al Ejecutivo a que lleve a cabo estas iniciativas.

Esta es la conclusión que se puede sacar tras confirmarse el «retraso» de los estudios de viabilidad de la línea férrea entre León y Ponferrada y de la reapertura de la Ruta de la Plata entre Astorga y Plasencia, dos proyectos «esenciales» para el futuro ferroviario de la provincia.

«Se ha vuelto a demostrar», prosiguen los populares, que «León es una provincia invisible para el Gobierno de Pedro Sánchez porque retrasar los estudios un año supondrá que hemos perdido esta legislatura para poner en marcha estos proyectos».

El objetivo del Gobierno, inciden, es «no tomar decisiones y que sea el próximo Ejecutivo quien tenga que asumir las actuaciones previstas», lo que supone «un agravio comparativo con otras zonas de España que ven como los corredores ferroviarios están ganando peso con fuertes inversiones».

La vertiente noroeste del Corredor Atlántico «es la damnificada» de la «inacción» del Gobierno que supone también «una apuesta por una España a dos velocidades donde Castilla y León y la provincia son grandes perjudicados porque no se podrán cumplir los plazos previstos para la ejecución de las actuaciones».

Y esto ocurre «con el silencio y la anuencia del PSOE de León que da la callada por respuesta y que no ejerce su responsabilidad con los leoneses para presionar al Gobierno.