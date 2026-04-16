Otro día más para el segundo parcheo en León

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El parcheo volvió a condicionar por segundo día consecutivo la circulación en el entorno del parque de San Francisco. Aunque el Ayuntamiento de León había adelantado que, a lo largo del miércoles se reabriría el paso hacia la calle Marqueses de San Isidro, entrada la tarde las vallas continuaban en el cruce, sin que pudiera girarse a la derecha desde Lancia, ni continuar recto desde Santa Nonia. La demora se debió al tiempo necesario para que fraguara el asfaltado que se ejecuta por segunda vez en apenas dos meses. | á. c.