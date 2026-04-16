El Principado irá al Supremo contra el Gobierno para que se quite el peaje del Luna

La guerra del peaje de la autopista Asturleonesa del Luna se librará al fin en el Tribunal Supremo. Después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible rechazara la solicitud presentada por el Principado para revisar la prórroga de la concesión, el gobierno del Principado de Asturias ha decidido no quedarse quieto por más tiempo pese a que coincidan sus siglas con las del Ejecutivo central.

Con el aval del dictamen de la Comisión Europea, que resolvió la irregularidad de la ampliación de la concesión santificada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, con al que se extendió el periodo de explotación de 2021 a 2050, el Principado pleiteará ante el alto tribunal para defender el derecho a la anulación del cepo que pone precio a las comunicaciones entre los dos lados de la raya Asturleonesa. “Asturias no va a renunciar a defender sus intereses y a pedir una revisión justa y transparente de esta prórroga", como advierte el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo.