Un patinete se estrella contra un turismo en el barrio de La Sal de León

La víctima, una joven de 18 años, resultó herida de consideración no grave

Archivo - Ambulancia del Sacyl.

Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
Una joven de 18 años ha resultado herida de consideración no grave a causa de unn accidente de tráfico a las 13.30 horas, en calle Babieca, con plaza del Huevo, en Trobajo del Camino. 

El Servicio de Emergencias 112 fue avisado de la colisión de un turismo y un patinete, y se solicita asistencia sanitaria para la ocupante del patinete, una mujer de unos 18 años, herida consciente. 

El 112 pasó aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias – Sacyl.

