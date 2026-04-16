Un patinete se estrella contra un turismo en el barrio de La Sal de León
La víctima, una joven de 18 años, resultó herida de consideración no grave
Una joven de 18 años ha resultado herida de consideración no grave a causa de unn accidente de tráfico a las 13.30 horas, en calle Babieca, con plaza del Huevo, en Trobajo del Camino.
El Servicio de Emergencias 112 fue avisado de la colisión de un turismo y un patinete, y se solicita asistencia sanitaria para la ocupante del patinete, una mujer de unos 18 años, herida consciente.
El 112 pasó aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias – Sacyl.