Universidad y Fele conectan talento y empresa para reforzar el papel de León en la industria 4.0

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Talento, innovación y oportunidades profesionales se han dado cita este jueves en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León en la quinta edición de ‘Expo Leóni4.0 Digital & Tech Forum’, un foro que conecta a estudiantes y empresas en torno a los retos de la industria 4.0.

Organizado por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el encuentro ha reunido a cerca de 400 estudiantes y a medio centenar de empresas en un espacio concebido para favorecer el contacto directo entre el talento universitario y el tejido productivo.

A lo largo de la jornada, el hall de la Escuela de Ingenierías se ha convertido en un punto de encuentro en el que las empresas participantes han dado a conocer sus proyectos, tecnologías y necesidades, al tiempo que estudiantes y egresados han podido explorar oportunidades profesionales y establecer contactos con el sector industrial.

Un foro que, según destacó la rectora Nuria González, se reafirma como un espacio imprescindible de conexión entre conocimiento, innovación y tejido productivo”, subrayando el valor de este tipo de iniciativas para acercar la formación universitaria a la realidad empresarial.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre la Universidad de León y la FELE como una alianza que “se traduce en oportunidades concretas, en proyectos compartidos y en futuro para nuestros jóvenes”, destacando la importancia de avanzar de manera conjunta para impulsar la transformación del entorno económico y social.

Por último, ha incidido en que la universidad apuesta por una formación “rigurosa, pero también útil”, capaz de responder a los desafíos actuales y de anticipar los cambios del mercado laboral, con el objetivo de que sus egresados no solo accedan al empleo, sino que contribuyan a transformarlo.

EL TREN DE LA INDUSTRIA 4.0

Por su parte, el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, ha subrayado el peso del sector industrial en la provincia, que representa ya más del 17% del PIB, y su papel estratégico en el desarrollo económico.

Vallejo ha incidido en que el gran desafío actual no es solo formar talento, sino retenerlo, para lo que resulta imprescindible contar con empresas competitivas, proyectos atractivos y un entorno que permita desarrollar un proyecto de vida. “Eso es precisamente lo que demuestra esta Expo”, ha señalado.

Asimismo, ha reivindicado el posicionamiento de León en el ámbito de la transformación digital, al asegurar que “León no es un territorio que aspire a subirse al tren de la industria 4.0, porque León ya está dentro de este tren”.

En este contexto, la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial se consolida como uno de los principales activos de la ULE por su capacidad para formar perfiles altamente cualificados en ámbitos estratégicos para el desarrollo tecnológico e industrial.

Expo Leóni4.0 se consolida en su quinta edición como un referente en materia de digitalización, innovación y transformación tecnológica dentro del sector industrial, contribuyendo a fortalecer la retención del talento cualificado y a impulsar el desarrollo económico del territorio.