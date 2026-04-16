Un arrollamiento mortal entre Venta de Baños y Palencia bloquea la conexión ferroviaria con León

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un trágico incidente ocurrido esta tarde ha provocado la interrupción total de la circulación ferroviaria que conecta el centro de la península con el norte, afectando de manera directa a los servicios programados con parada o destino en la estación de León.

A las 16:33 horas, el tren de Larga Distancia AV 5321, que realizaba el trayecto entre Valencia Joaquín Sorolla y Gijón, ha arrollado a una persona en un punto no autorizado de paso situado entre la Bifurcación Cerrato y Palencia. Según han confirmado fuentes ferroviarias, la persona ha fallecido en el acto.

El convoy, que debía continuar su ruta hacia el norte pasando por la capital leonesa, permanece detenido en la vía única de ancho estándar a la espera de la autorización judicial para el levantamiento del cadáver.

Este accidente tiene un impacto crítico para los usuarios de la provincia de León: El tren implicado (Valencia-Gijón) tiene su llegada prevista a León a media tarde. Debido al atestado policial y las labores de los servicios de emergencia, se esperan demoras muy significativas.

El tren de Larga Distancia AV 10623 ya se encuentra detenido entre las bifurcaciones de Soto y Cerrato, sumándose a la lista de convoyes que no pueden avanzar hacia León y Asturias.

Adif ha informado de que la circulación permanecerá interrumpida hasta que las autoridades competentes completen las diligencias necesarias. Se recomienda a los pasajeros que tengan previsto utilizar la línea de Alta Velocidad o Larga Distancia con destino León o Asturias que consulten los canales oficiales de Renfe para posibles trasbordos o cambios en el servicio.