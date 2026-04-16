El BOE publica una medida que cambiará para siempre el acoso telefónico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución que transformará radicalmente la manera en que las empresas se comunican telefónicamente con sus clientes en España. La medida, que entra en vigor de manera inmediata, establece límites estrictos sobre los tipos de numeración que pueden utilizarse para servicios de atención al cliente, diferenciándolos claramente de las llamadas con intención comercial, que deberán llevar el prefijo 400.

La normativa desarrolla la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que regula los servicios de atención a la clientela y que supone un antes y un después en la protección de los consumidores frente a prácticas telefónicas abusivas. Según el texto publicado, las compañías disponen de un plazo de seis meses para adaptar completamente sus sistemas de comunicación a los nuevos requisitos establecidos.

El documento oficial deja claro que existe una diferencia fundamental entre contactar con un cliente para resolver una incidencia y hacerlo con propósitos persuasivos. Esta distinción, aunque pueda parecer sutil, tendrá consecuencias directas en la experiencia telefónica de millones de ciudadanos españoles que hasta ahora recibían llamadas indiscriminadas desde todo tipo de numeraciones.

Qué números podrán usar las empresas

La resolución establece tres categorías específicas de numeración autorizadas para servicios de atención al cliente. En primer lugar, la numeración corta de cuatro cifras en formato 1XYA que tradicionalmente han utilizado los operadores de telecomunicaciones para sus servicios internos. Este tipo de números ya era reconocido desde 1997 mediante acuerdos del Consejo de Ministros.

El segundo grupo comprende los rangos NXY 800 y 900, específicamente diseñados para que el coste de la llamada recaiga sobre la empresa y no sobre el consumidor que llama. Estos números gratuitos se configuran como la opción preferente para garantizar que los usuarios puedan acceder sin barreras económicas a resolver sus consultas o reclamaciones.

La tercera categoría autorizada es la numeración geográfica tradicional, aquella que comienza con prefijos provinciales y que resulta familiar para cualquier ciudadano. Sin embargo, su uso queda condicionado a que se apliquen tarifas estándar, sin sobrecostes adicionales que penalicen al consumidor por contactar con el servicio de atención.

Lo que cambia para los consumidores

El aspecto más relevante de esta normativa es la prohibición expresa: ningún otro rango de numeración distinto de los tres mencionados podrá utilizarse para servicios de atención al cliente. Esta restricción implica que números premium, numeraciones especiales o cualquier otro tipo de línea quedan automáticamente excluidos.

Pero la gran novedad llega con la siguiente disposición: los números autorizados para atención al cliente no podrán emplearse como identificadores de llamadas comerciales. Esta separación radical entre ambas funciones constituye el núcleo de la protección que busca la normativa, evitando que los consumidores confundan una llamada de soporte con un intento de venta.

En la práctica, esto significa que cuando un ciudadano reciba una llamada desde un número 900, 800 o geográfico estándar, podrá tener la certeza de que se trata de una comunicación relacionada con un servicio que ya tiene contratado, y no de un intento de persuasión comercial para adquirir nuevos productos.

Plazos y supervisión del cumplimiento

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asume un papel central en esta transformación. El organismo regulador tiene la responsabilidad de supervisar que operadores y empresas cumplan escrupulosamente con las nuevas condiciones establecidas en la resolución publicada en el BOE.

El plazo de seis meses establecido no es arbitrario. Durante este período, las compañías deben realizar modificaciones técnicas en sus sistemas de telecomunicaciones para adaptar el enrutamiento de llamadas, la identificación de líneas y los procesos de tarificación a los nuevos requisitos normativos.

Una vez transcurrido ese plazo transitorio, cualquier llamada realizada por servicios de atención al cliente deberá efectuarse exclusivamente mediante los recursos de numeración autorizados. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear sanciones administrativas y la intervención de las autoridades competentes en materia de consumo.

Implicaciones para el sector empresarial

Las empresas afectadas por esta normativa deberán revisar íntegramente sus estrategias de comunicación con clientes. Muchas compañías utilizaban hasta ahora numeraciones diversas sin distinguir claramente entre llamadas de soporte y llamadas comerciales, una práctica que genera confusión y desconfianza entre los consumidores.

El sector de telecomunicaciones, especialmente, deberá actualizar sus infraestructuras para garantizar que las llamadas a números gratuitos se traten adecuadamente en términos de tarificación y condiciones de acceso e interconexión. La normativa exige que las llamadas a rangos 800 y 900 reciban el mismo tratamiento que la numeración gratuita tradicional.

Para la numeración geográfica utilizada en atención al cliente, el texto legal es igualmente claro: en ningún caso podrá suponer un coste superior al de una llamada a una línea fija estándar, protegiendo así al consumidor de tarifas abusivas disfrazadas de servicios de atención.

Contexto normativo y antecedentes

Esta resolución se enmarca en un contexto más amplio de protección del consumidor en España. El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado en 2007, ya establecía principios básicos sobre el derecho a la información y transparencia en las relaciones comerciales.

Sin embargo, la proliferación de prácticas agresivas de telemarketing y la multiplicación de llamadas no solicitadas habían generado una creciente insatisfacción ciudadana. Diversos estudios de organizaciones de consumidores señalaban que los españoles reciben decenas de llamadas comerciales no deseadas cada mes, muchas de ellas desde numeraciones que simulaban ser servicios oficiales.

La nueva Ley 10/2025 y su desarrollo mediante esta resolución representan la respuesta institucional a estas quejas, estableciendo un marco claro que separa definitivamente la atención legítima al cliente de las prácticas comerciales intrusivas.