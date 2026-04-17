Herida una joven que iba en patinete, tras estrellarse contra un turismo en León
Los hechos se produjeron en el entorno de San Francisco
Una joven ha resultado herida tras un accidente de tráfico a las 09.48h, en el Paseo San Francisco de León.
El 112 fue avisado de la colisión de un turismo y un patinete, y solicitó asistencia sanitaria para la ocupante del patinete, una mujer de unos 25 años, herida consciente.
El 112 pasó aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias – Sacyl. Según la versión de la conductora, el patinete se saltó una señal y provocó el accidente.