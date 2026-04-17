Herida una joven que iba en patinete, tras estrellarse contra un turismo en León

Una joven ha resultado herida tras un accidente de tráfico a las 09.48h, en el Paseo San Francisco de León.

El 112 fue avisado de la colisión de un turismo y un patinete, y solicitó asistencia sanitaria para la ocupante del patinete, una mujer de unos 25 años, herida consciente.

El 112 pasó aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias – Sacyl. Según la versión de la conductora, el patinete se saltó una señal y provocó el accidente.