La Guardia Civil investiga y esclarece desde León dos hechos delictivos relacionados con la “estafa de los likes”

La cibercomandancia de la Guardia Civil tiene su sede en el IncibeDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil inició a finales del pasado año sendas investigaciones tras la interposición, por parte de las dos víctimas residentes en Córdoba y Zaragoza de denuncias a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, manifestando haber sida captadas mediante ofertas de empleo fraudulentas, en las que se les prometía ingresos económicos a cambio de realizar acciones simples en internet, como podían ser dar “me gusta” a publicaciones en perfiles de Instagram y otras redes sociales.

Para ello, los ciberdelincuentes contactaron a través de plataformas de mensajería con las víctimas, que se encontraban en situación de desempleo, ofreciendo trabajos simples y bien remunerados, a través del teletrabajo, ofertando sueldos altos por unas horas reducidas, exigiendo celeridad e inmediatez a la hora de aceptar la oferta laboral alegando que si no lo hacen ya tienen otros candidatos preseleccionados a la espera y procederían a su descarte.

El modus operandi coincide en ambos casos, ya que siempre solicitan de las victimas una cantidad de dinero por adelantado a través de bizum o de transferencias inmediatas, indicando que dicho dinero se recuperará más adelante, pero a la hora de obtener los rendimientos del trabajo los ciberdelincuentes solo abonan pequeñas cantidades como gancho a la vez que solicitan nuevos ingresos para desbloquear otros saldos pendientes, hasta que las víctimas se percatan que están siendo engañadas y por lo tanto siendo víctimas de esta estafa. En los dos casos investigados la suma de los perjuicios económicos a las victimas superó los 6.000 euros.

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil al tener conocimiento de los hechos, a través de la sede electrónica, de forma inmediata inició las investigaciones analizando las comunicaciones entre los perjudicados y los ofertantes de empleo, así como rastreando la trazabilidad del dinero transferido por las dos víctimas lo que permitió la plena identificación de los presuntos autores.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se ha procedido al esclarecimiento de los dos hechos delictivos y la puesta a disposición judicial de 5 presuntos autores residentes en las provincias de Tarragona, Álava y Granada.

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

* Desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo.

* Evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).

* No enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos.

* Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram, etc.

Creación de la Cibercomandancia de la Guardia Civil:

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

En la sede electrónica de la Guardia Civil, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos:

* Estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos.

* Sustracción de vehículos y/o sustracción en su interior.

* Hurtos y Daños.

* Pérdida o localización de documentación