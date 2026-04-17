Calor de verano en pleno abril: las máximas suben en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Las temperaturas máximas alcanzarán este viernes los 25 grados en varios puntos de la provincia de León, en una jornada marcada por un ligero ascenso térmico, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El cielo permanecerá poco nuboso, con nubes altas, y se espera nubosidad de evolución por la tarde, que será más abundante en zonas de montaña. Durante las primeras horas del día se prevén brumas y nubes bajas, así como probabilidad de nieblas matinales dispersas.

Por localidades, las máximas llegarán a los 25 grados en Astorga y Ponferrada, mientras que en la ciudad de León se alcanzarán los 24 grados, y en Villablino los 23. Las temperaturas mínimas se situarán entre los 6 grados en Astorga y Villablino y los 7 grados en León y Ponferrada.

El viento soplará variable o del oeste y suroeste, en general flojo, aunque con algún intervalo de moderado por la tarde, según la información de la AEMET.

De cara al fin de semana, la AEMET prevé en la provincia de León jornadas poco nubosas con nubes altas, con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde, cuando no se descartan chubascos dispersos acompañados de tormenta, que podrán ser localmente fuertes y con granizo, especialmente en el norte montañoso, aunque podrían extenderse de forma aislada al resto del territorio.

También existe la probabilidad de brumas, nubes bajas y bancos de niebla matinales, sobre todo en zonas del nordeste.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con ligero ascenso de las mínimas y máximas estables o en ligero aumento en algunas zonas. Los termómetros alcanzarán hasta 28 grados en Ponferrada, mientras que en Astorga y León se llegarán a los 25 grados y en Villablino a los 23. El viento soplará de componente sur, oeste o variable, de flojo a moderado, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.