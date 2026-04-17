UGT y CC OO, protesta por separado por la Educación
Los sindicatos CC OO y UGT realizaron ayer diferentes protestas, de forma separada, para exigir a la Consejería Educación que desbloquee el acuerdo alcanzado en septiembre de 2025 para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Ambos critican que, por una lado, tan sólo se ha celebrado un encuentro y que, por otro, estaba vacío de contenido, con lo que las mejoras, que tendrán que aplicarse a partir del 1 de septimbre no avanzan para su puesta en marcha.