Alumnos de República Checa visitan el Ayuntamiento de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana a un grupo de alumnos procedente de República Checa. Los estudiantes estarán una semana en la ciudad de la mano del IES Eras de Renueva y el programa de movilidad Erasmus+.

Esta mañana han podido conocer el Ayuntamiento de San Marcelo y otras dependencias municipales. El alcalde les ha dado la bienvenida a León y les ha animado a disfrutar de una ciudad cargada de historia y patrimonio que, a la vez, es cada vez más moderna, sostenible y habitable.

José Antonio Diez también ha destacado en su intervención que la ciudad de León albergó en el año 1188 en la Basílica de San Isidoro las primeras Cortes que contaron con la participación del pueblo, reconocidas por la Unesco como ‘Cuna del Parlamentarismo’.

Los alumnos han estado acompañados en la visita de sus compañeros del IES Eras de Renueva, así como de sus profesores y del director del centro, José María Segoviano.