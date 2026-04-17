Alerta en Castilla y León: Los niveles de polen se disparan en León y otras cinco capitales
El servicio de emergencias 112 advierte sobre un riesgo "Alto" de polinización en gran parte de la comunidad, afectando especialmente a León, Valladolid y Burgos
Las previsiones para los alérgicos en Castilla y León se complican esta jornada. Según la última actualización de los niveles de polen, la ciudad de León se encuentra en nivel de riesgo "Alto" (marcado en rojo), lo que obliga a extremar las precauciones a todas aquellas personas con patologías respiratorias o sensibilidad a las partículas en suspensión.
La situación no es exclusiva de León. El informe muestra un panorama dividido en la comunidad, donde los niveles de alerta máxima se concentran en los principales núcleos urbanos del eje central y norte:
- Riesgo ALTO (Nivel Rojo): León, Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Segovia y Valladolid.
- Riesgo MODERADO (Nivel Amarillo): Arenas de San Pedro, Béjar, Ponferrada, Salamanca, Soria y Zamora
Recomendaciones para los leoneses
Dada la situación de alerta en León, los expertos y el 112 sugieren seguir estas pautas para minimizar los síntomas:
- Protección exterior: Uso de mascarilla (preferiblemente FFP2) y gafas de sol para evitar el contacto directo del polen con las mucosas.
- Ventilación controlada: Ventilar la vivienda solo durante periodos cortos (preferiblemente a mediodía) y mantener las ventanas cerradas durante la noche y el amanecer.
- Higiene al llegar a casa: Es recomendable ducharse y cambiarse de ropa al volver de la calle para eliminar los restos de polen adheridos.
- Viajes en coche: Mantener las ventanillas subidas y revisar que los filtros de polen del vehículo estén en buen estado.