Alerta en Castilla y León: Los niveles de polen se disparan en León y otras cinco capitales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las previsiones para los alérgicos en Castilla y León se complican esta jornada. Según la última actualización de los niveles de polen, la ciudad de León se encuentra en nivel de riesgo "Alto" (marcado en rojo), lo que obliga a extremar las precauciones a todas aquellas personas con patologías respiratorias o sensibilidad a las partículas en suspensión.

La situación no es exclusiva de León. El informe muestra un panorama dividido en la comunidad, donde los niveles de alerta máxima se concentran en los principales núcleos urbanos del eje central y norte:

Riesgo ALTO (Nivel Rojo): León, Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Segovia y Valladolid.

Riesgo MODERADO (Nivel Amarillo): Arenas de San Pedro, Béjar, Ponferrada, Salamanca, Soria y Zamora

Recomendaciones para los leoneses

Dada la situación de alerta en León, los expertos y el 112 sugieren seguir estas pautas para minimizar los síntomas: