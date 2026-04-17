UPL exige una reforma "inmediata" del Hogar del Transeúnte de León ante el "lamentable" estado de las instalaciones

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El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido este viernes una reforma "inmediata" del Hogar Municipal del Transeúnte ante el "lamentable" estado en que se encuentran las instalaciones, que presentan un "grave deterioro".

La infraestructura es "esencial" para la ciudad y actualmente presenta deficiencias "incompatibles" con una atención "digna" a los colectivos más vulnerables. Tras haber analizado la situación del inmueble, UPL ha señalado que el principal problema radica en la cubierta del edificio, que todavía es de uralita.

Este material, además de estar "totalmente obsoleto y prohibido" por sus implicaciones en la salud, se encuentra en un estado de conservación "deplorable", lo que provoca goteras y humedades generalizadas en el interior de las estancias y compromete la salubridad del centro, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Además, según ha explicado la formación leonesista, el aislamiento es "inexistente", lo que genera una pérdida de calor constante. Esta falta de eficiencia energética provoca que la caldera del edificio tenga que funcionar a máxima potencia y salte de manera ininterrumpida.

UPL considera "inadmisible" que el Ayuntamiento permita este "despilfarro económico en la factura energética", fruto de la "desidia" en el mantenimiento, mientras el confort térmico de los usuarios sigue sin estar garantizado, especialmente cuando se "vende" la eficacia energética en otros edificios municipales.

Asimismo, el Grupo Municipal de UPL ha recordado que este centro es un pilar básico de la red asistencial de León. "No podemos olvidar que el Hogar del Transeúnte atiende a más de 1.000 personas cada año. Son personas en situación de extrema exclusión que acuden aquí buscando una oportunidad para reconstruir su proyecto vital. Es una falta de respeto que la administración les reciba en un edificio que se cae a pedazos", ha recalcado.

PARTIDA PRESUPUESTARIA URGENTE

Por todo ello, ha exigido al equipo de Gobierno una partida presupuestaria urgente para sustituir íntegramente la cubierta de amianto (uralita) por materiales modernos y aislantes; eliminar los focos de humedad que afectan a la estructura y a la salud de residentes y trabajadores y, por último, mejorar la eficiencia energética del edificio y sistema de calefacción para frenar el gasto público innecesario.

"No vamos a permitir que se siga mirando hacia otro lado mientras un servicio que busca la rehabilitación y reinserción social de nuestros ciudadanos se presta en condiciones de precariedad absoluta. El Ayuntamiento debe pasar de las palabras a los hechos y dignificar, de una vez por todas, el Hogar del Transeúnte", ha concluido.