Veterinaria, motor de la Universidad de León para captar alumnos de fuera

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León ganó alumnos este curso, pero lo hizo en casa. Más del 58% de los estudiantes de primero son de la provincia, un dato ligeramente superior al del curso pasado, cuando tan sólo eran el 53%. El peso en la matrícula de los alumnos del resto de Castilla y León se mantiene estable, por lo que la entrada de más alumnos leoneses resta porcentaje a los que llegan del resto de España; también han bajado los extranjeros. Este cursos iniciaron sus estudios 2.377 alumnos

La llegada de alumnos de fuera de la provincia supone unos ingresos extra a la provincia, ya que los estudiantes dejan en la ciudad más de tres millones de euros al mes en gastos como la vivienda, la alimentación o el ocio. En este contexto, y analizando título por título, el grado con más alumnos que no son leoneses es Veterinaria, el buque insignia de la institución académica, donde tan sólo dos de cada diez alumnos que cursan ahora primero son de León. De hecho, en este grado, el grueso, más de la mitad (el 53%) son de otras autonomías que no son Castilla y León, cuyo alumnado copa el 25%. El 2% son estudiantes llegados del extranjero. Unos porcentajes que podrían verse mermados a partir del próximo curso, cuando la Universidad de Salamanca comience a impartir este grado, una contraprestación para que la Universidad de León consiguiera Medicina, que también arrancará en septiembre.

Pero hay otro título donde el porcentaje de alumnos leoneses matriculados es aún menor que en Veterinaria: Información y Documentación, un grado que se imparte online y donde sólo el 10% de los nuevos matriculados son de la provincia y donde casi el 80% son del resto de España, más allá de Castilla y León.

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también tiene tirón, junto con los tres grados de Cienciasde la Salud que se imparten en Ponferrada. Mientras Enfermería en el Campus de Vegazana sólo tiene a cuatro de cada diez alumnos fuera de la provincia, en Ponferrada representan el 60%. Pero Fisioterapia y Podología se acercan al porcentaje del antiguo Inef, donde sólo tres de cada diez son de León, ya que en los dos títulos que se imparten en las instalaciones bercianas, en ambos casos, poco más del 31% son alumnos nacidos en la propia provincia.

En los títulos con más tirón, como Biotecnología, Biología o Aeroespacial, los estudiantes leoneses están entre el 36,5%, en el caso de los ingenieros, y el 37,3% de Biología. Biotecnología, que suele liderar las notas de corte curso tras curso en la institución académica leonesa, el porcentaje de los leoneses está en el 48,1%.

El grado de Lengua española y su literatura destaca por el alto porcentaje de alumnos extranejeros (26,4%), aunque es Comercio Internacional, que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el que más alumnos de fuera de España tiene, rozando casi el 30%. En esta línea están otros dos títulos de este centro, el Grado de Administración y Dirección de Empresas y el Grado de Turismo.

Teniendo en cuenta su procedencia, después de los leoneses irían los alumnos llegados de Asturias y, tras ellos, los procedenes de las provincias de Burgos y Palencia. Los vallisoletanos y los zamoramos les siguen y, después, ya completarían la lista los procedentes de Andalucía, que tienen más presencia entre el alumnado de la Universidad de León que los gallegos.