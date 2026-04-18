Un jabalí muerto junto a una zona de baño en León desata la alarma entre los vecinos

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Los vecinos de las inmediaciones de la calle Cronista Luis Pastrana, en León capital, han mostrado su indignación ante la presencia del cuerpo sin vida de un jabalí en la orilla del río. El ejemplar, que fue localizado hace aproximadamente tres o cuatro días, se encuentra en un punto crítico: el acceso directo a una zona habitual de baño y esparcimiento para los ciudadanos.

A pesar de que los residentes de la zona han interpuesto las denuncias pertinentes y han avisado de forma reiterada a las autoridades locales, el cadáver del animal aún no ha sido levantado. Esta inacción administrativa ha generado un malestar creciente, ya que el cuerpo permanece a la vista de los transeúntes y deportistas que frecuentan el margen del río.

El principal foco de preocupación es el riesgo para la salud pública. Debido al avanzado estado de descomposición del animal, agravado por el paso de los días a la intemperie, los vecinos temen que se convierta en un foco de infecciones o atraiga a otros carroñeros.

Por el momento, se espera que los servicios de limpieza o el área de medio ambiente del Ayuntamiento de León procedan a la retirada inmediata del resto para garantizar la salubridad del entorno y recuperar la normalidad en este concurrido acceso fluvial.