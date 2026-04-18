Mapas, satélites y talento joven: la ULE reúne a la élite nacional en la Olimpiada de Geografía

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Entre mapas, imágenes de satélite y nuevas formas de lectura del territorio, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León ha sido escenario este sábado de la Olimpiada Nacional de Geografía que, en su décimo séptima edición, ha reunido a un total de 55 estudiantes llegados de diferentes puntos de España para medir sus conocimientos.

David Vasco Amigo, representante de Aragón, se ha alzado con la victoria de una cita marcada por el alto nivel de los participantes. La medalla de plata ha sido para Joan Barceló Mas, de Islas Baleares, mientras que el tercer puesto lo ha ocupado Gonzalo Fernández Cano, de Castilla-La Mancha.

Se trata de la primera vez que la Universidad de León acoge la fase nacional de este certamen, que permite poner en valor el papel del Departamento de Geografía y Geología en la organización de actividades académicas de alcance estatal, así como su implicación en el impulso y consolidación de los estudios de Geografía. Además, la celebración de esta cita contribuye a reforzar la proyección de la titulación, favorecer la creación de redes de colaboración con otras instituciones y acercar esta disciplina a nuevos perfiles de estudiantes.

La prueba final consistió en 100 preguntas tipo test sobre cuestiones geográficas, incluyendo casos prácticos con mapas, gráficas y fotografías, que los participantes completaron en un tiempo máximo de 75 minutos. Tras ella, los participantes pudieron acercarse a la Geografía desde una perspectiva aplicada aplicada a través de distintas actividades prácticas desarrolladas en los laboratorios del área, como en el de Geografía Física. Además, disfrutaron de una visualización en 3D de imágenes de satélite y experimentado con el cajón de arena de realidad aumentada, una herramienta que permite recrear y analizar procesos del relieve de forma interactiva.

La clasificación final estuvo integrada por diez estudiantes. Entre ellos, el representante de León, Marcos Centeno Bastián, logró una destacada sexta posición. Junto a él, también sobresalieron otros participantes de Castilla y León, como Héctor Marañón Ibáñez y Juan Carlos Alexandru Bucur, ambos de Salamanca, y Héctor Méndez López, de Burgos.

La entrega de premios estuvo presidida por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez; el director del Departamento de Geografía y Geología, Javier Santos; el director regional del Instituto Geográfico Nacional, Jorge Vicente; la vocal de la Asociación Española de Geografía, Olga de Cos; y el presidente del Colegio de Geógrafos, Juan José Moreno.

Tras la entrega de premios, los participantes además han podido disfrutar de un itinerario geográfico por el entorno del parque de La Candamia, completando así una experiencia formativa que combina conocimiento, tecnología y observación directa del terreno.

Una Olimpiada que ha contado con el apoyo del Colegio de Geógrafos y del Instituto Geográfico Nacional, cuya implicación contribuye a consolidar la colaboración entre instituciones y a reforzar la dimensión científica y formativa de este tipo de iniciativas.