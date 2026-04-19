UPL llama a la ciudadanía a participar el 23 de abril en el V Caminu la Llibertá en defensa de la autonomía leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés hizo hoy un llamamiento a la ciudadanía para que participe en el V Caminu La Llibertá, una movilización organizada por la Asociación Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista, que tendrá lugar el jueves, 23 de abril, a las 12 horas en la ciudad de León, en defensa de la autonomía de la Región Leonesa y del territorio.

Los leonesistas consideraron que esta convocatoria vuelve a convertirse, cinco años después de su nacimiento, en “la verdadera cita reivindicativa de los leoneses” en una jornada en la que la provincia “tierra tiene mucho que decir y mucho que reclamar”.

Así, frente a una fiesta de Villalar que “ni representa a León ni forma parte del sentir de la inmensa mayoría de los leoneses” y que cada año “pretende imponerse desde la Junta con dinero público para celebrar una identidad artificial ajena a nuestra historia”, UPL afirmó que el Caminu la Llibertá simboliza justamente lo contrario, es decir, “la defensa de lo nuestro, de nuestra identidad, de nuestra autonomía y de nuestro derecho a decidir sobre el futuro de la Región Leonesa”.

“Mientras la Junta sigue gastando cientos de miles de euros en unos fastos que los leoneses no sentimos como propios, León, Zamora y Salamanca continúan sufriendo despoblación, pérdida de servicios, abandono de infraestructuras y una política territorial que convierte a nuestra Región Leonesa en una auténtica tierra de sacrificio”, advirtieron los leonesistas.

Por ello, UPL mostró hoy su apoyo a la reivindicación convocada de Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista en defensa del territorio leonés frente a proyectos impulsados desde la administración autonómica que “resultan perjudiciales para nuestros pueblos y nuestro medio rural”.

“No podemos aceptar que León, Zamora y Salamanca sigan siendo tratadas como una colonia a explotar, donde se instalen aquellos proyectos que nadie quiere en otros lugares mientras se nos niegan inversiones estratégicas, industria, empleo e infraestructuras, frente a lo que defendemos un modelo de desarrollo propio, equilibrado y decidido desde la Región Leonesa”, concluyeron.