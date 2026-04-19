La Sobarriba se pliega a la virgen: las fotos

La mejor representación de La Sobarriba, encarnada por los ayuntamientos de Valdefresno y Villaturiel, acudió en la mañana de ayer a la romería que Encarna nueve siglos de existencia y que une la historia, la fe y la identidad leonesa con la presencia de una veintena de pendones, que desfilaron en simpar cortejo. Colorista, animado y además favorecido po rel buen tiempo.

Los Ayuntamientos del Voto partieron desde la explanada del centro comercial E. Leclerc desde la s10.00 de la mañana en dirección del Santuario de La Virgen del Camino, donde a mediodía se celebró una misa.

La tradición celebrada ayer parte de una ofrenda a San Isidoro, realizada por el pueblo de León después de una gran sequía. La intervención del santo acabó con la época de falta de lluvias y se consideró un milagro en su momento. La devoción se trasladó entonces a La Virgen del Camino y en el santuario que es santo y seña de la de veoción leonesa, de generación de generación, la romería se mantiene viva. Es probablemente una de las tradiciones más antiguas del territorio Leones.

Lejos de convertirse en un acto meramente religioso, se trata de una apuesta por el sello de identidad del Viejo Reino. No pasa por ser precisamente el acto más multitudinario, pero si es uno de los más sentidos.

No pasa por las aglomeraciones de octubre. No tiene el tirón de San Froilán. Pero la Romería del Voto es León en esencia. Y por los siglos de los siglos.Y así seguirá siendo de forma permanente. Para honra y gloria de todo lo leonés.