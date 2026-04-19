Se esperan colas kilométricas en Ikea este abril por sus nuevas lámparas solares para balcón y terraza que todo el mundo busca

Las lámparas solares de Ikea permiten iluminar balcones y terrazas sin cables ni enchufes, creando ambientes cálidos para el exteriorIKEA

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Ikea vuelve a captar la atención de los consumidores con uno de sus lanzamientos más oportunos de la temporada. La compañía sueca ha puesto a la venta nuevas lámparas solares de exterior dentro de su serie SOLVINDEN, una gama diseñada para iluminar balcones, terrazas y jardines sin necesidad de instalación eléctrica.

El principal atractivo de estos productos es su facilidad de uso. Tal y como explica la propia compañía, «es fácil de usar, ya que no se necesitan cables ni enchufes». Este tipo de iluminación funciona mediante energía solar, lo que permite prescindir de conexiones eléctricas tradicionales. En este sentido, IKEA señala que «las células solares transforman la luz del sol en energía eléctrica; no requiere conexión eléctrica» y añade que «la lámpara solar se carga durante el día y se enciende automáticamente cuando oscurece».

Las lámparas solares de Ikea permiten crear ambientes cálidos en exteriores sin necesidad de enchufes ni instalación eléctricaIKEA

Además de su funcionalidad, la serie destaca por su enfoque sostenible. La compañía subraya que «con 100 pantallas de lámpara se pueden obtener 280 botellas de medio litro de PET reciclado», mientras que en otros modelos la proporción es de «110 botellas de medio litro de PET reciclado» por cada 100 pantallas. Este uso de materiales reciclados se combina con un diseño pensado para crear ambientes acogedores, ya que, según Ikea, la lámpara «difunde una bonita iluminación decorativa».

La colección SOLVINDEN incluye diferentes tamaños y diseños, con precios que parten desde los 7,99 euros. Entre los modelos disponibles se encuentran lámparas solares de techo de 30 y 43 centímetros, pensadas para colgar en exteriores y combinar entre sí. Ikea resume su propuesta indicando que «usa las lámparas de techo SOLVINDEN para llenar de luz y calidez un espacio exterior».

La lámpara solar SOLVINDEN de Ikea en formato alargado funciona sin cables y se carga con luz solarIkea

En cuanto a la valoración de los usuarios, los productos presentan puntuaciones positivas. El modelo de mayor tamaño alcanza «4.5 de 5 estrellas (6 valoraciones totales)», mientras que el de 30 centímetros obtiene «4.1 de 5 estrellas (14 valoraciones totales)», según los datos facilitados por la compañía.

El modelo esférico de la serie SOLVINDEN de Ikea cuesta desde 7,99 euros y está diseñado para terrazas y balconesIkea

La combinación de precio accesible, facilidad de uso y contexto estacional explica el interés generado. Con la llegada del buen tiempo, este tipo de productos suele registrar una alta rotación en tienda, lo que en ocasiones se traduce en una mayor afluencia de clientes en los primeros días de disponibilidad.

Con estas características, las lámparas solares SOLVINDEN se posicionan como una opción práctica para quienes buscan iluminar espacios exteriores sin complicaciones, en línea con una tendencia creciente hacia soluciones sostenibles y de bajo consumo.