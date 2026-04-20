La Fundación de la Construcción invertirá 2,7 M€ en el centro formativo del Área 17 en León

El futuro centro formativo que la Fundación Laboral de la Construcción levantará en la capital leonesa toma suelo. El plan, presentado en diciembre, avanza ya con la cesión por parte del Ayuntamiento de León de la parcela de 10.067,97 metros cuadrados de superficie, radicada al final del Área 17, junto al aparcamiento de la calle Cronista Luis Pastrana. Ahí, como consta en el documento recién validado desde el consistorio, se edificará un inmueble en el que, de acuerdo a las estimaciones iniciales, la organización invertirá más de 2,7 millones de euros, con el horizonte de puesta en funcionamiento de finales de 2027.

La memoria presentada para justificar la cesión de la parcela, que fija un plazo de 75 años, detalla que las futuras instalaciones contarán con «la mejor calificación energética y todos los parámetros constructivos que garanticen la eficiencia y economía del mantenimiento posterior». En el esbozo planteado por los responsables de la Fundación Laboral de la Construcción se apunta que el inmueble dispondrá de 600 metros cuadrados útiles de zona climatizada, repartidos en «tres aulas de 75 metros cuadrados, salas de reuniones para profesores y tutorías, zona administrativa, aseos, vestuarios, zona de recepción, zona de descanso de alumnos y archivo». A mayores, como se reseña en el documento, habrá otros 900 metros cuadrados de «zona no climatizada», en la que se encuadrarán «talleres, almacenes y cuartos de instalaciones y limpieza».

El centro se dedicará a «la formación, la prevención de riesgos laborales y el empleo del sector de construcción en León», según se describe en el programa del organismo, formado por la Confederación Nacional de la Construcción, CC OO y UGT. El informe para la creación del proyecto abunda en la potencialidad para que «jóvenes en particular, y trabajadores ocupados o desempleados de León fundamentalmente, puedan cualificarse o mejorar su cualificación y desarrollar una carrera profesional en el sector de construcción».

Para lograrlo, según afianza la fundación, contarán con «las dimensiones mínimas para la obtención de la acreditación de varios certificados de profesionalidad y/o especialidades de la familia de edificación y obra pública y/o de las afines al sector de construcción, configurado con la limitación de flujo de alumnos que la norma reguladora de la Formación Profesional impone para obtener la acreditación correspondiente, si en el futuro se estimara pertinente, y con una pequeña zona administrativa de soporte».

La filosofía del plan se asienta en los datos sobre el sector que se recogen en la memoria para fundamentar la necesidad. Entre las cifras, tomada como referencia 2025, se cita que, en el sector de construcción, «León cuenta con 12.262 afiliados», tomado el régimen general y los autónomos, un 17,8% del total de la comunidad, donde Burgos llega al 15,4% y Valladolid 21,5%. En cuanto a empresas, la provincia presenta 1.285, un 17,2% del global autonómico. Sobre estos números, la fundación incide en que los desempleados de la construcción son 1.251, un 22,1% de los registrados en la autonomía, «casi 3 puntos porcentuales por encima de los registrados en Valladolid y 8 sobre los registrados en Burgos», las dos provincias en las que hay un centro formativo de la organización.

El detalle le permite resolver a la Fundación Laboral de la Construcción que, «ambas cifras, ocupados y parados, justificarían la necesidad de un centro de formación en León que pueda atender a personas ocupadas y desempleadas del sector de construcción en el primer caso, o también procedentes de otros sectores en el segundo, para facilitar la provisión de mano de obra en esta provincia». La reflexión encaja en los estudios que hablan de que, en la provincia, se necesitarán cerca de 6.000 empleos en la construcción.

El centro atenderá esta demanda de «falta de mano de obra cualificada», según defiende la fundación, que centra su propósito «en particular» en tratar de que «jóvenes y mujeres se acerquen a un sector que es creador de empleo estable, de calidad y mucho más evolucionado tecnológicamente de lo que desde fuera se percibe».

Consciente de este «escaso atractivo social que tiene el trabajo en este sector en los niveles menos técnicos», la fundación incide en que «la construcción en España se enfrenta a una grave y persistente escasez de mano de obra cualificada, considerada como uno de sus principales desafíos». «Esta escasez de mano de obra afecta a todos los oficios, como albañiles, electricistas, fontaneros, operadores de grúa, y todos los niveles profesionales», apuntan en la memoria del proyecto del centro formativo de León, en la que se insiste en que, «en el contexto actual, un trabajador cualificado en la construcción no es solo alguien que domina un oficio, sino que, además, integra intrínsecamente la formación en prevención de riesgos laborales como parte de su competencia profesional».