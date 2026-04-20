El PSOE de León se prepara para revalidar su liderazgo municipal en la provincia

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El PSOE de León ha dado inicio al proceso de elaboración de candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales en la Comisión Ejecutiva Provincial reunida esta tarde, con el objetivo de revalidar su liderazgo en la provincia y seguir siendo la principal fuerza política en León, tanto en los ayuntamientos como en las juntas vecinales.

La dirección provincial trabaja ya en la configuración de los mejores equipos en cada municipio y en cada pueblo, con la voluntad de presentar candidaturas sólidas, comprometidas y plenamente conectadas con la realidad de cada territorio.

Además, el partido iniciará una segunda ronda de trabajo por los distintos partidos judiciales de la provincia para seguir reforzando la coordinación territorial, escuchar de primera mano a las agrupaciones y avanzar en la preparación del próximo ciclo electoral.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha señalado que “el partido está preparado para afrontar una cita electoral decisiva para el futuro de nuestros municipios y nuestros pueblos, con las mejores candidaturas y con la fuerza de un proyecto que ya ha demostrado su capacidad de gestión”. En ese sentido, ha subrayado que “somos la principal fuerza política de la provincia y vamos a seguir siéndolo, porque nuestro compromiso con León es firme, constante y cercano”.

Cendón ha incidido en la importancia del municipalismo como eje esencial de la acción política socialista y ha puesto en valor el trabajo de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, pedáneos y pedáneas en la defensa de los servicios públicos y en la mejora de la calidad de vida tanto en el medio rural como en el urbano. “Nuestro proyecto se construye desde cada municipio y desde cada pueblo, desde la cercanía, la escucha y las soluciones útiles para la gente”, ha afirmado.

El líder socialista ha mostrado además su confianza en revalidar los gobiernos municipales y en continuar al frente de la Diputación de León. “Tenemos equipo, experiencia y proyecto para seguir avanzando. Afrontamos estas elecciones con ambición, con responsabilidad y con la convicción de que contamos con la confianza de la ciudadanía”, ha asegurado.

El PSOE de León reafirma así su compromiso con la provincia, apostando por candidaturas fuertes, renovadas y pegadas al territorio para seguir impulsando políticas de oportunidad, cohesión y desarrollo en todos los rincones de León.