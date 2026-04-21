Este es el significado oculto del 'león de la alcantarilla' del casco histórico leonés

La escultura realizada por Juan Antonio Cuenca y Alejandro Sáenz de Miera, instalada este miércoles, despertó la atención de todos los viandantes. MARCIANO PÉREZ

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Nos vamos al corazón mismo de la Plaza de San Marcelo, en León. Sin pedir permiso, un león rugiente con expresión fiera parece salir impetuoso de una alcantarilla, una escultura que intriga a los transeúntes (arte al aire libre, como se suele decir). Instalado en 2020, el ‘León de la alcantarilla’ ha generado miles de fotos en redes sociales y debates en su simbolismo; y lejos de ser un simple adorno de la ciudad, este inmenso félido esconde un mensaje profundo, ligado al orgullo leonés y al legado romano de la ciudad.

Origen de la escultura

Este león fue creado por los escultores de León Juan Antonio Cuenca y Alejandro Sáenz de Miera, basado en un boceto sin finalizar del asturiano Kiko Miralles. Está construido en bronce y pesa nada menos que 300 kilos. El proyecto nació en 2013, como iniciativa de Saneamiento Integral de León y su Alfoz (SALEAL) para visibilizar el trabajo de mantenimiento del alcantarillado. Sin embargo, este león es mucho más, conectando el subsuelo urbano con el símbolo heráldico de León.

Los escultores siempre han negado cualquier tipo de connotación política en su obra, más allá de su evidente conexión con los leones rampantes que encabezan el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, desmarcándose así de interpretaciones independentistas o de sesgo nacionalista que pronto surgieron en redes.

En un principio, se pensó para ser situado en una zona moderna, pero su ubicación en el centro histórico ha acabado revelándose de lo más acertada, ya que potenció su impacto viral desde que se inaugurara el 8 de octubre de 2020.

El simbolismo oficial y ‘oculto’

Entonces, ¿qué significa de verdad ‘El león de la alcantarilla’? Según los escultores, el león representa la fuerza y el espíritu indómito de la ciudad de León, emergiendo del subterráneo como metáfora del saneamiento que mantiene la ciudad limpia y viva. Este rugido de las cloacas evoca el orgullo leonés, también, con las garras aferrándose a la tapa de la alcantarilla, todo un claro gesto de superación.

Además, León (Legio Septima Gemina) fue un campamento militar con sistemas muy avanzados de cloacas e ingeniería hidráulica, legado que SALEAL actualiza en la actualidad. Esta conexión histórica fue el significado real que se le dio, priorizándola sobre otras lecturas.

Impacto cultural y recepción

Desde su colocación, el león ha sido fruto de la controversia. Para algunas personas es arte urbano fascinante, que pone de relieve el subsuelo; para otros, una imagen humillante, ya que el emblema leonés está ‘atrapado’ en el suelo. Sea como fuerte, su éxito en Instagram y TikTok lo ha convertido en icono turístico, atrayendo visitantes que posan con el animal en plena "huida".

A día de hoy, en 2026, sigue siendo un punto de referencia en guías de curiosidades leonesas, reforzando la identidad cultural de la capital castellanoleonesa. No hay actualizaciones recientes en fuentes oficiales de SALEAL sobre nuevos significados, confirmando la versión de 2020 como la más veraz.

En resumen, el "León de la alcantarilla" trasciende su apariencia juguetona para honrar la capacidad resiliente de León y su herencia romana, un recordatorio de que bajo la superficie late la verdadera fuerza de León. Esta escultura, con más de 500 palabras de análisis, invita a descubrir y mirar con otros ojos el patrimonio oculto de la ciudad.