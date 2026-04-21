Devuelven los 300 euros de la multa a un leonés "mal cazado» por el radar

La Plaza 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León ha ratificado que el Ayuntamiento de León deberá devolver los 300 euros de multa con los que había sancionado a un conductor leonés, sorprendido por el radar móvil en la avenida de Sáez de Miera cuando circulaba a 57 kilómetros por hora. La multa se le impuso por falta grave, bajo la premisa de que el límite de velocidad para la zona era de 30 kilómetros por hora, por lo que también se le habían detraido dos puntos. Ahora, la sanción queda anulada.

Los hechos se produjeron el 19 de mayo de 2025. Justificaba su petición el recurrente en la ausencia de acreditación de la homologación y revisión actualizada del instrumento de medición de la velocidad, y se oponía a la calificación de la infracción como grave, al considerar que el límite de velocidad establecido en la vía por la que circulaba era de 50 kilómetros por hora, por lo que el exceso de siete kilómetros por hora sobre el límite permitido constituía una infracción leve, conforme a la legislación.

La resolución dictada por el alcalde el día 23 de febrero de 2026, por la que se estimaban las pretensiones formuladas por el recurrente, en el expediente sancionador sobre infracción de tráfico, disponía la revocación de la resolución sancionadora y la devolución de la cantidad pagada por el recurrente en concepto de sanción.

El Ayuntamiento de León deberá tramitar la revocación de la multa y devolver la cantidad pagada por el recurrente en concepto de sanción, indicando que el auto deberá ejecutarse en el plazo de dos meses contados desde su comunicación, conforme establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De la resolución se informó ya a la Junta de Gobierno en la última sesión llevada a cabo.

La Plaza 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de León da un plazo de dos meses para retornar el dinero