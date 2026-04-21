Diario de León

Herido un conductor que se salió de la vía junto al Hospital

Resultó herido leve y fue atendido de emergencia

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.EMERGENCIAS 112 - Archivo

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Un conductor ha resultado herido esta mañana tras salirse de la vía en las inmediaciones del Hospital.

Los hechos ocurrieron a las 11.12 horas. El112 fue informado de la salida de vía de un turismo en la calle San Antonio, en León capital, donde, solicitaron asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 55 años herido leve por el golpe. 

Fue informada la Policía Local de León, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl.

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