Herido un conductor que se salió de la vía junto al Hospital

Un conductor ha resultado herido esta mañana tras salirse de la vía en las inmediaciones del Hospital.

Los hechos ocurrieron a las 11.12 horas. El112 fue informado de la salida de vía de un turismo en la calle San Antonio, en León capital, donde, solicitaron asistencia sanitaria para atender a un varón de unos 55 años herido leve por el golpe.

Fue informada la Policía Local de León, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl.