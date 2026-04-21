Un coche se escapa de una grúa municipal en pleno centro de León.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un vehículo que estaba siendo remolcado por la grúa municipal protagonizó un peligroso incidente. Tras salir de la plaza de San Francisco en dirección al depósito, el coche se desenganchó de forma accidental en el paso de cebra frente a Correos. Sin conductor y fuera de control, el turismo atravesó tres carriles en sentido contrario, rozando a otros vehículos y pasando a pocos metros de los peatones, hasta que impactó contra la valla del Jardín de San Francisco.

Momentos después se observa como el conductor de la grúa se para y baja con gesto de evidente sorpresa para volver a por el huidizo coche.

El incidente, recogido en un vídeo, rápidamente ha adquirido popularidad por el sorprendente suceso.