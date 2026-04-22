El soterramiento de la Granja en León gasta un tercio del plazo de ejecución en ajustes con las tuberías

La Granja, el nudo que ata con un amarre diagonal el tráfico de la circunvalación más nutrida de León, se agarró a dos cifras por delante para deshacer el gurruño: 23, millones de euros para financiar el soterramiento; y 36, meses de plazo para ejecutar la obra.

Ahora se le añade una tercera cifra; 12 meses, por detrás, tiempo empleado en acondicionar el entorno sin entrar al meollo, si se comienza el recuento desde que colocaron el cartel y el Gobierno bendijo la operación con la propaganda que acompaña los comunicados oficiales. Un tercio del tiempo asignado al plazo de ejecución se ha dedicado ya en la práctica, casi un año, a obras para ajustar tuberías y conductas en el perímetro del eje de la intervención pendiente, que se basa en esencia en rebajar la N-630 desdoblada en LE-20 bajo una corona superior que facilitará el acceso desde la salida del camino de la Granja al camino del Vago, que alarga el paso a Villaobispo, y aledaños de la Candamia.

Desde que quedó inaugurada aquella obra, las máquinas no han salido del contorno, en el afán de calibrar la traída de agua mayor la ciudad, que llega desde el empalme del Porma. La tarea en torno a los laterales está liquidada. Falta el empalme bajo la placa de la ronda este, que no se acometerá hasta que las máquinas comiencen a mover tierra para deprimir el paso. La tubería espera por la obra central; y no la obra por la tubería.

Este es el acompañamiento musical de la sinfonía que mide el martirio al que se enfrentará la ciudad de León al eliminar el cepo de la glorieta de la Granja, en la LE-20, es descubrir cuándo comienza a contar el plazo de ejecución, los 36 meses concedidos en contrato para abrir un subterráneo bajo la ronda y dejar la intersección en superficie entre la Granja y el camino del Vago en un anillo y conexiones en forma de diamante; cuándo entra la obra en la estructura a transformar, ahora sobre cuatro carriles y una intersección circular que convirtió a la capital leonesa en un caso excepcional por la circunvalación regulada con semáforos. En el Ayuntamiento no se dan cuenta de que los promotores de la obra les hayan facilitado ya el plan de regulación de tráfico en la zona, que habrá de acompañar la alternativa a la circulación.

Hace un año la invasión del soterramiento había avanzado tanto como hace seis meses; tanto como en este abril, antesalala de la efeméride, que alcanza al año desde la colocación de las señales de obra. Emerge ahora el anacronismo, que tenía fecha de caducidad en 2028; pero el calendario es flexible porque las actuaciones previas se mantienen y alargan el inicio de la cuenta atrás. Ocho meses después de la adjudicación oficial de la obra, no hay una huella de piqueta en la Ronda Este. El revoloteo se centró en la adecuación del entorno; canalizaciones, red de servicios, en esa maraña de cables y entubados que hace coincidir ese perímetro con la espina dorsal de los suministros urbanos; agua, saneamiento, electricidad, fibra, tal vez autopista de comunicaciones. Treinta y seis meses por delante tira tres calendarios al suelo y lleva la intervención al año 2029, en un periodo de parsimonia equivalente a la paciencia que en la última década han tenido que sufrir los más de treinta mil usuarios que cada día meten el vehículo en la boca del lobo entre semáforos de la LE-20. Hay 23 millones de euros consignados para sufragar la intervención que por la cuenta atrás que tiene por delante no puede evitar la analogía con la extensión de otra obra pública estratégica para León: la analogía salta las vallas de la ronda; la Variante de Pajares, que empleó 20 años en moldear y alicatar 25 kilómetros, vaticina la expectativa que tiene la movilidad de la capital leonesa al tiempo que espera cuánto tiene de verosímil la teoría de que no hay presupuesto en caja para que la obra corra al paso de la teoría. El Trobajo del Camino se vivió en los dos últtimos años una situación similar con una rotonda recién estrenada.

Los promotores de la intervención no han comunicado aún el plan alternativo de tráfico en la zona